São Paulo ainda pode ter o nome Moro na urna para deputado federal em 2022

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de disputar as eleições em São Paulo, mas tem uma representante fiel no estado. Enquanto o ex-juiz volta ao Paraná, sua esposa, a advogada Rosângela Wolff Moro, pode concorrer como deputada federal no maior colégio eleitoral do país, já que ela mantém domicílio eleitoral no estado. Ela não teve seu caso julgado pela Justiça Eleitoral de São Paulo porque o seu nome não foi incluído na representação do PT que gerou a decisão contrária ao ex-juiz – o prazo para contestações já acabou.

“Minha esposa permaneceu em São Paulo e estará pronta para me representar com meus princípios e valores e os dela. É decisão dela se vai ou não seguir uma carreira política”, disse Moro em coletiva de imprensa na terça-feira, 14, em Curitiba, quando anunciou que deverá ser candidato no Paraná, embora ainda não saiba para qual cargo.

“Tanto eu quanto ele, como um time que somos, queremos ver um ao outro felizes e realizados, principalmente. Então, não vou ter problema nenhum de pegar um avião para qualquer lugar que seja, para poder passar finais de semana, o que for preciso para manter a nossa família”, afirmou Rosângela. Moro também compartilhou a declaração da esposa nas redes sociais. “Sempre juntos, não importa a distância”, escreveu.

A indecisão é algo em comum entre o casal. Rosângela diz estar analisando se vai ou não disputar a Câmara, e Moro ainda não definiu a qual cargo vai concorrer. É possível que o ex-juiz brigue por uma vaga no Senado no Paraná ou se candidate a deputado federal pelo estado. Moro, no entanto, informou que vai passar por todas as cidades paranaenses antes de definir seu destino.