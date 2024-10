São Bernardo: ‘Sou independente’, diz Alex Manente em sabatina VEJA

O candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo Alex Manente (Cidadania) disse que é “um político independente” e que disputa o pleito “sem padrinho político”. Ele rivaliza no segundo turno da cidade com o vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos). Ambos participaram nesta terça-feira, 22, de sabatina promovida por VEJA, dentro do projeto VEJA E VOTE.

“Eu sou um político independente. Eu nunca tive um padrinho político, nunca tive um partido robusto que me desse estrutura. Foi uma construção pari passu junto com a comunidade, com coragem de enfrentar os que ocupam durante décadas o poder público em São Bernardo do Campo”, disse na entrevista.

Manente está no seu terceiro mandato como deputado federal e começou a carreira política como vereador de São Bernardo. É a terceira vez que ele disputa a prefeitura da cidade — já foi derrotado antes em 2008, 2012 e 2020. Apesar de o PSDB estar na sua coligação, o atual prefeito, Orlando Morando, que é tucano, decidiu apoiar Lima no segundo turno. “É uma incoerência dele”, disse o deputado.

Uma das bandeiras mais defendidas por Manente é a desburocratização dos processos da cidade. “Quanto mais burocratiza, mais corrupção há. São Bernardo está parada no tempo. O poder público não pode dificultar a vida das pessoas. Ele tem que, no mínimo, não atrapalhar.” No seu plano de governo, há propostas sobre reduzir o número de alvarás e licenças para as atividades comerciais.

Na segurança, ele promete aumentar o investimento do município e reforçar o efetivo da Guarda Municipal. “Hoje o orçamento para a segurança pública em São Bernardo é de apenas 1%. Vamos valorizar a Guarda e colocar mais policiais nas ruas. A minha candidatura é a que quer combater a criminalidade”, disse o candidato.

Sobre o fato de ter um vice do PL (o vereador Paulo Eduardo) e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato diz que não é bolsonarista. “Não sou um bolsonarista, se não estaria no PL”, disse Manente. “Tenho uma aliança com o PL e vamos governar naquilo em que somos convergentes”, justificou o candidato durante a sabatina.

Na saúde, ele apresenta como proposta a criação de uma plataforma para mostrar em tempo real a lotação dos estabelecimentos médicos (chamada de “Programa Lugar e Tempo Certo”), enquanto na educação ele promete aumentar a quantidade de vagas em creches. Manente disse durante a sabatina que São Bernardo precisa retomar a criação de empregos para não se tornar uma “cidade dormitório”.

