Guarulhos: ‘Sou de direita, mas vou dialogar com todos”, diz Lucas Sanches

O vereador Lucas Sanches (PL), candidato a prefeito de Guarulhos, disse em sabatina promovida por VEJA nesta quinta-feira, 17, que, apesar de ser de direita, vai “governar para todos” independentemente de ideologia. Ele e o concorrente no segundo turno, o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade), foram entrevistados dentro do projeto VEJA E VOTE.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

Lucas Sanches conta com o apoio no segundo turno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no primeiro turno apoiaram outro candidato, o ex-líder do governo paulista na Assembleia, Jorge Wilson (Republicanos), que terminou em terceiro.

O candidato do PL prometeu investimentos em mobilidade urbana, segurança pública, educação, saúde e meio ambiente e disse que uma de suas prioridades é dar atenção à população que vive em áreas de risco, por meio de programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, apesar de ser crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Uma das nossas propostas é levar segurança habitacional, e você não pode tirar uma pessoa de um lugar e levar para um lugar pior. Então vamos precisar buscar incentivos para programas habitacionais, conversando com quem for”, disse Sanches, acrescentando que, a partir de 1º de janeiro, irá “descer do palanque”. “Tenho minha ideologia, sou candidato de direita, não escondo isso, mas vou dialogar com quem for para cuidar do povo de Guarulhos, para fazer as obras que precisam ser feitas”, prometeu.

Continua após a publicidade

Sanches indicou também que pretende fazer uma auditoria em todos os contratos de concessão mais importantes, a fim de “exigir que as empresas cumpram o que está previsto” e melhorar os serviços.

O candidato ainda negou a acusação feita por um ex-chefe de gabinete de que haveria um esquema de rachadinha na Câmara Municipal, que qualificou de “ataques sujos e mentiras”. “Quem acusa tem que provar”, declarou.