Goiânia: ‘Vou acabar com a bandidagem’, diz Sandro Mabel em sabatina VEJA

O candidato do União Brasil e do governador Ronaldo Caiado à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, promete que, se ganhar as eleições, vai fortalecer as forças de segurança na capital do estado. “Sou a favor de que se acabe com a bandidagem. Nós vamos trabalhar forte nisso. As forças de segurança aqui têm feito um bom trabalho”, afirmou o candidato durante sabatina promovida por VEJA, dentro do projeto VEJA E VOTE.

Ex-deputado federal por quatro mandatos, ex-assessor especial do presidente Michel Temer, empresário, ruralista e dono de um patrimônio de mais de 300 milhões de reais, Mabel estava na presidência da Federação das Indústrias de Goiás quando aceitou a “missão” que lhe foi proposta por Caiado. “Minha profissão não é ser político. Eu só voltei porque o governador insistiu demais”, disse na sabatina.

No primeiro turno, ele ficou em segundo lugar com 27,66% dos votos, atrás de Fred Rodrigues (PL), que teve 31,14%, mas as pesquisas mais recentes têm mostrado uma virada no segundo turno. Levantamento da Quaest divulgado no último dia 17 mostram Mabel com 46% contra 39% do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu acho difícil uma pessoa que nunca trabalhou, que não tem uma profissão, querer tocar uma cidade”, disse Mabel na sabatina de VEJA ao falar de Fred Rodrigues. O candidato do PL também foi convidado para a sabatina, confirmou a participação, mas acabou desmarcando por questões de agenda.

Sandro Mabel também prometeu que, se for eleito, vai dar um “tratamento de choque” na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, responsável pela coleta de lixo — um dos maiores dramas da gestão atual da prefeitura. “Vou tomar uma providência imediata: não entra nenhuma indicação política nessa companhia. Nós vamos dar um tratamento de choque nela”, afirma.

Outra proposta do candidato é a criação de centros de convivência para pessoas idosas, em locais chamados de “Cimad” (Centro Municipal de Assistência ao Idoso), onde a população da terceira idade poderá passar o dia e fazer todas as refeições. Na campanha, a ideia foi apelidada de “creches para idosos”. “Eu gosto de explicar as coisas de uma forma que as pessoas possam entender. Em 2035, aqui em Goiás, já vamos ter mais mortes do que nascimentos”, justificou o candidato.

