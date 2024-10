São Bernardo: ‘Sou alvo de fake news’, diz Marcelo Lima em sabatina VEJA

O candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo Marcelo Lima (Podemos) disse que seu adversário, Alex Manente (Cidadania) “vive de fake news” e que ele próprio é o nome que está “preparado para discutir a cidade”. Ele disputa o segundo turno com o deputado federal Alex Manente (Cidadania). Ambos participaram nesta terça-feira, 22, de sabatina promovida por VEJA, dentro do projeto VEJA E VOTE.

Lima é o atual vice-prefeito de São Bernardo. No primeiro turno, o atual gestor Orlando Morando (PSDB) tentou emplacar sua sobrinha, Flávia Morando, como sucessora, mas ela ficou em quarto lugar. Agora, no segundo turno, ambos apoiam Lima, que nega o rótulo de ser um herdeiro da atual gestão. “A candidata da sucessão foi a Flávia Morando”, disse na sabatina.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

O candidato promete que, se eleito, vai implementar em São Bernardo a tarifa zero no transporte público aos domingos e feriados e colocar as creches para funcionar em período noturno. “Vamos equipar as creches já existentes no município para trabalharem à noite. Vamos aumentar o número de professores e educadores com concurso público”, disse Lima.

Na educação e na segurança pública, ele promete que, se for eleito, vai “dobrar o efetivo da Guarda Municipal” e criar as rondas escolares, movidas por esses agentes, para fortalecer a segurança nos estabelecimentos de ensino.

Continua após a publicidade

Em dezembro de 2023, ele perdeu o mandato de deputado federal após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar que houve infidelidade partidária. Lima estava no Solidariedade, mudou para o PSB (o que deu início à ação que o cassou) e agora está no Podemos. “Tive uma mudança que foi dentro da legalidade. Tivemos um revés no TSE que está em julgamento ainda. Estou movendo embargos de declaração e tenho certeza de que a Justiça vai ser feita”, acredita.

Esse não é o único enrosco do candidato na Justiça — em 2021, ele perdeu a cadeira de secretário de Serviços Urbanos por causa de uma investigação que ainda está em andamento. “Não sou réu em nenhuma ação”, justificou o ex-deputado.

VEJA E VOTE

Assista também a outras sabatinas realizadas por VEJA com os candidatos que estão no segundo turno: