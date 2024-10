Sabatina VEJA: ‘Vou espalhar guardas por Belo Horizonte’, diz Bruno Engler

O deputado estadual Bruno Engler (PL), que disputa o segundo turno da eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, disse que vai criar uma espécie de tropa de elite para a Guarda Municipal e que colocará seguranças armados nas escolas municipais para combater a violência. As declarações foram dadas durante sabatina promovida por VEJA, dentro do projeto VEJA E VOTE.

Candidato que se identifica como cristão, conservador e de direita, ele afirma que seguirá o que manda a lei no caso de aborto na rede municipal de saúde e que, apesar de não ter se vacinado contra a Covid-19, afirmou que irá investir em campanhas de vacinação. “Vamos trabalhar políticas públicas. O que está em questão não é o meu histórico médico individual”, disse Engler.

Questionado por jornalistas de VEJA durante 30 minutos, Engler falou também sobre o incentivo a atividades econômicas no município, sobre a questão dos moradores de rua e em áreas de risco e sobre os investimentos em combate à pobreza e ao déficit habitacional.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

Engler também fez críticas ao seu adversário no segundo turno, o prefeito Fuad Noman (PSD), a quem acusou de ser financiado por empresas de ônibus e de ser o candidato que representa a velha política em Belo Horizonte. “Fuad nunca vai combater o sistema, porque ele é o sistema. Ele fez parte de todos os grupos políticos mais podres de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. Já foi do time do Aécio (Neves), já foi do time do Lula, do time do (Alexandre) Kalil, é do time do (Rodrigo) Pacheco”, disse Engler.

O prefeito Fuad Noman foi insistentemente convidado para participar das sabatinas de VEJA, mas recusou todos os convites.

Na votação de primeiro turno, Engler teve 34,38% dos votos da capital mineira contra 26,54% do seu adversário. Logo depois do primeiro turno, o instituto Paraná Pesquisas apontou um cenário de empate entre os dois, com 0,5 ponto de diferença.

No entanto, as pesquisas mais recentes têm apontado uma “virada”, com uma ligeira vantagem do prefeito. Na última quarta, 16, pesquisa da Quaest apontou 46% das intenções de voto para o prefeito contra 37% para o deputado. Na sabatina, Engler disse que “não está se balizando” pelos institutos de pesquisa e que, no dia 6 de outubro, “as pesquisas apontavam muito menos votos do que eu de fato tive”.

