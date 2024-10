Bruno Engler e Fuad Noman empatam em disputa acirrada em Belo Horizonte

A nova fase de campanha eleitoral em Belo Horizonte começa com competição acirrada entre os dois candidatos à prefeitura no segundo turno. Numericamente, o deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera a corrida com 45% das intenções de voto, seguido de perto pelo prefeito Fuad Noman (PSD), com 44,3%, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 11.

Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), o cenário na capital mineira é de empate técnico entre Engler e Noman. Votos brancos e nulos correspondem a 6,8% do eleitorado, e outros 4% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno Engler recebeu 34,4% dos votos dos belorizontinos no primeiro turno e, para a segunda rodada de votação, busca o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo estadual havia firmado uma aliança com o Republicanos para endossar a candidatura de Mauro Tramonte, mas o deputado estadual não concretizou nas urnas a força sinalizada pelas pesquisas e ficou em terceiro lugar, com apenas 15,2% dos votos.

Fuad Noman, por sua vez, conquistou 26,5% dos votos na primeira rodada e agora negocia o apoio do campo progressista para derrotar o rival conservador no segundo turno. O deputado federal Rogério Correia (PT), derrotado no último domingo com 4,4% dos votos válidos, já anunciou que irá favorecer a campanha do prefeito. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também embarque na candidatura — até o momento, porém, o endosso foi somente sinalizado pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ainda não foi confirmado por Lula.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Belo Horizonte entre os dias 7 e 10 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é MG-02047/2024.