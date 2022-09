RS: Leite lidera, e Onyx vê candidato do PT se aproximando na reta final

A nova pesquisa sobre o governo do Rio Grande do Sul divulgada nesta sexta-feira, 30, pelo instituto Real Time Big Data posiciona o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) em primeiro lugar, com 40%, seguido pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (PL), que tem 28%, e o deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 16%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Os números servem de alerta para a campanha de Onyx, que viu Pretto crescer quatro pontos percentuais em uma semana, enquanto o deputado federal cresceu apenas um. A tendência no levantamento do Real Time segue a apresentada pela pesquisa Ipec de segunda-feira, 26, que mostrou que o petista cresceu cinco pontos na última semana e diminuiu sua diferença para Lorenzoni de dezesseis para dez pontos.

Edegar Pretto tem como cabos eleitorais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera no estado, e o ex-governador Olívio Dutra (PT), que está na frente nas pesquisas ao Senado. Já Onyx é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que é candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Leite, que concorre a um novo mandato após ter renunciado ao cargo em abril (quando ainda sonhava em ser candidato a presidente), é a terceira via no estado..

Outro bolsonarista na disputa, o senador Luis Carlos Heinze (PP) soma 4% das intenções de voto. Os demais candidatos não passam de 2%. São 4% de brancos e nulos e 4% que não sabem ou não responderam.

Votos válidos

Apesar de chegar nos 40% dos votos totais, a pesquisa não aponta chances de Leite liquidar a fatura no primeiro turno. Entre os votos válidos, ele soma 43% — e precisaria da metade mais um. Onyx tem 30% e Edegar tem 18%.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre 28 e 29 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-05162/2022.