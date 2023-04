Quem é o policial que matou um torcedor por causa de uma pizza no RJ

O policial penal Marcelo de Lima foi preso no sábado, 1º, acusado de matar a tiros um torcedor do Fluminense em um bar na Tijuca, no Rio de Janeiro, após a partida com o Flamengo. Segundo testemunhas, o agente atirou nove vezes no cinegrafista Thiago Leonel Fernandes depois de uma discussão por causa de uma pizza. Também foi atingido Bruno Tonini Moura, que foi levado para um hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O policial passou por audiência de custódia no domingo, 2, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Segundo o juiz Bruno Rodrigues Pinto, não há elementos que comprovem que Marcelo agiu em legítima defesa, como alegam seus advogados.

Servidor da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, Marcelo de Lima é um “bolsonarista raiz”. Nas redes sociais, se diz cristão e compartilha mensagens em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a esquerda. Nas eleições de 2018, o servidor colocou um filtro com o slogan e o número do então candidato Bolsonaro em sua foto de perfil do Facebook, em que posa com o uniforme da polícia penal e uma arma longa.

Em outras publicações, Marcelo fez ataques ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber, a quem chamou de “comunistas asquerosos”. Também compartilha posts transfóbicos, críticas à TV Globo e a artistas como a cantora Anitta e o ator Wagner Moura, que declararam voto em Lula em 2022. Durante a pandemia, o policial penal postou diversas mensagens antivacina e notícias falsas sobre o imunizante contra a Covid-19.

Comoção

Em nota divulgada em suas redes sociais, o Fluminense lamentou a morte de Thiago, manifestou torcida pela recuperação de Bruno e pediu que “os fatos sejam apurados com rigor e o responsável, punido”.

Continua após a publicidade

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte de Thiago Leonel Fernandes da Motta e torce pela recuperação de Bruno Tonini Moura, ambos tricolores, vítimas de agressão em um bar próximo ao Maracanã, após o jogo de sábado. pic.twitter.com/qurM0gK8Lm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2023

Thiago era cinegrafista e participou de trabalhos do Grupo Globo. Artistas que o conheciam manifestaram pesar. “Que tristeza! Muita luz para esse cara tão especial”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. “Meu Deus!!! Thiago é pura luz!!! Tristeza”, postou o ator José Loreto. Outra atriz que lamentou o episódio foi Débora Secco: “Sem acreditar”.

Ele também integrava o Samba Pra Roda, grupo que fundou com amigos. “Perdi um amigo, um irmão, uma das pessoas mais geniais e talentosas que eu já conheci, que me ensinou tantas coisas nas ladeiras desse morro”, escreveu Omar Monteiro, dono do Bar do Omar, localizado próximo ao Morro do Pinto no bairro Santo Cristo, onde o grupo costumava se apresentar.

Perdi um amigo, um irmão, uma das pessoas mais geniais e talentosas que eu já conheci, que me ensinou tantas coisas nas ladeiras desse morro. Isso tudo por causa da violência, do descontrole das armas, da banalização da vida. Inacreditável. — Omar (@Omardeideais) April 2, 2023

(Com Agência Brasil)