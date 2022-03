Quatro más notícias para Alexandre Kalil em pesquisa ao governo de Minas

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), recebeu quatro más notícias na pesquisa divulgada nesta terça-feira, 15, pelo instituto Real Time Big Data sobre a eleição para o governo de Minas Gerais.

A primeira – e mais óbvia – é que o governador do estado, Romeu Zema (Novo), lidera com folga a corrida pela reeleição: ele tem 40% das intenções de voto contra 23% de Kalil. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em seguida, aparecem, bem distantes, o senador Carlos Viana (MDB), com 4%; o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), com 3%; e o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), com 2%. Brancos e nulos somaram 12%; e 16% dos entrevistados disseram que não sabem em quem irão votar ou não responderam.

A outra má notícia para Kalil é que ele está distante do adversário também em um eventual segundo turno: teria 27% contra 47% de Zema. Os brancos e nulos somam 13%, mesmo percentual dos que disseram que não sabem em quem irão votar ou não responderam.

A terceira má notícia para o prefeito é que o adversário está próximo a ele também em Belo Horizonte e no seu entorno, regiões onde teoricamente Kalil teria que abrir alguma vantagem em relação ao governador. Isso não ocorre. Kalil e Zema estão empatados dentro da margem de erro na capital (35% para o prefeito; 29% para o governador) e na região metropolitana (37% para Zema e 33% para Kalil).

Como consequência, vem a quarta má notícia. Zema abre vantagens muito grandes nas outras sete regiões do interior pesquisadas, como a Zona da Mata (50% a 18%) e o Triângulo Mineiro (45% a 17%).

A grande esperança de Kalil para mudar o jogo passa a ser o cada vez mais certo apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que em entrevista à rádio Itatiaia na semana passada deixou bem claro que essa será a sua estratégia no estado.

A pesquisa Real Time Big Data foi feita entre os dias 12 e 15 de março e ouviu 1.500 pessoas.