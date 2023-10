Quarto voo de resgate parte de Israel com 207 brasileiros a bordo

Atualizado em 13 out 2023, 14h33 - Publicado em 13 out 2023, 13h47

Nesta sexta-feira, 13, às 12h45 (pelo horário de Brasília), o quarto voo do governo federal para resgatar brasileiros em Israel decolou de Tel Aviv com 207 passageiros, dois cães e dois gatos a bordo. A previsão é que a aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), chegue ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta de 1h no sábado, 14.

Considerando o voo que partiu hoje, o total de brasileiros resgatados de Israel subiu para 701 – outros 2.000 cidadãos aguardam na fila para voltar ao país. A Operação Voltando em Paz começou no último sábado, 7, e deve realizar um total de quinze voos para repatriar brasileiros em fuga dos violentos conflitos entre o grupo radical islâmico Hamas e as Forças Armadas Israelenses nos últimos dias. “Todos os que quiserem sair sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, declarou Fred Meyer, embaixador do Brasil em Israel.

Na manhã de hoje, o terceiro avião da FAB chegou ao Brasil com 69 passageiros, deixando cinco em Recife e os demais na Base Aérea de Guarulhos (SP) – os dois voos anteriores chegaram na quarta-feira 11, em Brasília, com 211 passageiros, e na quinta-feira 12 ao Rio de Janeiro, com 214 resgatados.

Uma aeronave presidencial que decolou ontem de Brasília chegou na manhã desta sexta-feira a Roma, na Itália, e aguarda autorização para partir rumo ao Egito, onde buscará 22 brasileiros que hoje estão na Faixa de Gaza e aguardam para cruzar a fronteira terrestre com o país árabe.

