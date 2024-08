PSOL envia para Boulos menos da metade do recurso que ele pediu ao PT

Guilherme Boulos declarou o recebimento de 14 milhões de reais do fundo eleitoral do PSOL para a campanha à Prefeitura de São Paulo. O valor é menos da metade dos 30 milhões de reais que o psolista pediu ao PT – partido que tem o segundo maior montante de recursos no fundão. São 754 milhões de reais, atrás apenas do PL que conta com mais de 1 bilhão de reais para despejar em campanhas nas eleições municipais deste ano.

Com a vice Marta Suplicy (PT), a campanha de Guilherme Boulos pediu o aporte de 30 milhões de reais para a disputa à Prefeitura da maior cidade do país. Petistas dizem que o montante disponibilizado pelo partido deve chegar próximo à solicitação. No primeiro turno, a campanha pode gastar até 67,2 milhões de reais conforme as regras da Justiça Eleitoral. Em julho, uma decisão da executiva nacional do Partido dos Trabalhadores abriu brecha para o repasse milionário, criando regras para o investimento em campanhas com vice petista e também estipulando uma cota para candidatas mulheres.

A campanha em São Paulo é uma das grandes apostas do PT, que colocou seu time em campo para tentar angariar votos para Boulos. No último sábado, 24, Lula participou de dois comícios na periferia paulistana – no Campo Belo, bairro da Zona Sul, onde o psolista mora, e em São Miguel Paulista, na Zona Leste.

‘Candidato do PT’, diz Lula em SP

No palanque de Boulos, Lula lembrou a aliança que faz o PT apostar no psolista em São Paulo. “A gente não tem que tratar o Boulos como se ele fosse um candidato do PSOL, o Boulos é um candidato do PT”, disse o presidente no sábado. Em 2022, Boulos retirou sua candidatura ao governo estadual e abriu caminho para Fernando Haddad ser o candidato da esquerda. O ministro da Fazenda acabou derrotado pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto o psolista saiu a deputado federal e foi eleito com mais de 1 milhão de votos. Em São Paulo, Lula também gravou vídeos para a propaganda de Boulos. O horário eleitoral no rádio e na TV inicia no próximo dia 30.