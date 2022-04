Presidente do MDB reage a encontro de caciques do seu partido com Lula

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), reagiu ao encontro que reuniu caciques do seu partido – como José Sarney, Renan Calheiros e Eunício Oliveira — e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite de segunda-feira, 11, em um jantar em Brasília, onde o prato principal foi o apoio emedebista ao petista.

“O MDB é um partido democrático. Toma as decisões por maioria, e respeita as minorias. Há meses, mesmo com diferenças regionais, há uma ampla maioria formada a favor da candidatura própria”, disse nesta terça-feira, 12.

Para refrescar a memória dos caciques rebeldes, fixou no seu perfil no Twitter um post de novembro de 2021 no qual diz que, após conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB, “a conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022” e que esse nome era a senadora Simone Tebet (MS), cujo nome foi homologado na reunião da Executiva Nacional da legenda no mês seguinte.

Baleia é afinado com outro grande caciques do MDB, o ex-presidente da República Michel Temer, que está longe de embarcar na canoa de Lula.

Tebet retuitou o post de Baleia, assim como uma publicação de Anibelli Neto, presidente do MDB do Paraná, que reafirmou o apoio a ela.