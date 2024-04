Potenciais anti-Lula em 2026, governadores superam avaliação de petista

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lidera o ranking de popularidade entre os governadores com pretensões de disputar o Palácio do Planalto em 2026, de acordo com pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta, 11. Em seu segundo mandato, Caiado alcança 86% de aprovação, a maior taxa registrada nos estados pesquisados — foram ouvidos eleitores também de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Caiado já deixou claro sua intenção de disputar a Presidência daqui a dois anos. Ele é um dos governadores que, até lá, pretendem angariar apoio entre bolsonaristas contra a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a pesquisa, apenas 12% dos entrevistados desaprovam sua gestão e outros 2% não souberam responder. Os números superam resultados também positivos de Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, que alcançou 79% de aprovação; assim como de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e de Romeu Zema (Novo-MG) — ambos registraram 62% de aprovação em seus estados.

8/ A pesquisa investigou ainda a aprovação do governo Lula em cada estado. No Paraná e em Goiás, encontramos os maiores índices de desaprovação: 54% e 50%. Em SP, onde Lula perdeu eleição de 2022, a aprovação é de 50%. Em MG, a aprovação é próxima da média nacional: 52% a 47%. pic.twitter.com/1knLpko8zC — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) April 11, 2024

A pesquisa ainda mostra que os quatro eventuais presidenciáveis têm hoje índices de popularidade superiores aos de Lula em seus estados — a aprovação ao petista varia de 44% (Paraná) a 52% (Minas). O único nome de governador com potencial para fazer oposição a Lula em 2026 não pesquisado nessa rodada foi o de Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, também apontado como possível candidato à Presidência. Ao todo, foram feitas 5.410 entrevistas. A margem de erro varia de região para região. Em São Paulo, é de 2,4 pontos percentuais. Em Minas, de 2,5 pontos percentuais. No Paraná e em Goiás, a margem de erro é de 2,9 pontos.

Diretor do instituto, Felipe Nunes destaca que a avaliação de cada governo mostra de forma ainda mais clara o cacife político que cada um tem dentro de casa. Segundo o cientista político, o saldo de avaliação (positivo – negativo) do governo Caiado é de 64 pontos percentuais, bem à frente dos índices obtidos por Ratinho Júnior (saldo de 52 pontos), Tarcísio (25 pontos) e Zema (23 pontos).

“A aprovação do trabalho de cada governo está diretamente associada à percepção de melhora do estado. Em São Paulo, onde 36% acreditam que o estado está melhorando, a aprovação chegou a 62%. Já em Goiás, onde 62% acreditam que o estado está melhorando, a aprovação bateu 86%”, explicou Nunes pelas redes sociais.

A pesquisa divulgada nesta quinta mostra ainda as fragilidades de cada gestão. Embora todos os governadores sejam bem avaliados, algumas áreas revelam preocupação. Em São Paulo, por exemplo, apenas 33% dos eleitores avaliam a política de segurança pública como “positiva” e 31% a consideram “negativa”. Já em Goiás, 69% dos entrevistados aprovam a condução de Caiado nessa seara, o que lhe dá uma eventual bandeira político-eleitoral para 2026, especialmente entre os bolsonaristas e a direita.

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o provável adversário de Lula deve sair mesmo desse grupo de governadores, que já se articula com pautas e agendas conjuntas – caso dos representantes do Cosud, o consórcio que reúne líderes do Sul e do Sudeste.