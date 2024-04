Porto Alegre: Sebastião Melo tem larga vantagem sobre Maria do Rosário

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), candidato à reeleição, está na frente na disputa municipal deste ano, com 40% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º. Ele tem uma boa vantagem sobre sua principal adversária, a deputada federal Maria do Rosário (PT), que tem 22%. O instituto entrevistou mil pessoas nos dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A ex-deputada Luciana Genro (PSOL) aparece em terceiro lugar, com 7%, seguida pela deputada federal Any Ortiz (Cidadania), com 5%, pela ex-deputada Juliana Brizola (PDT), com 5%; pela vereadora Comandante Nádia (PP), com 4%, e o deputado estadual Thiago Duarte (União), com 2%. Os votos brancos e nulos são 7%. Outros 8% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando a lista de candidatos não é previamente apresentada aos entrevistados, Sebastião Melo tem 20% das intenções de voto. Maria do Rosário foi citada por 3% e Manuela D’Ávila (PCdoB), por 2%. O ex-prefeito José Fortunati (União) aparece com 1%. Outros 57% não escolheram candidato ou não responderam e 14% declararam voto nulo ou branco.

Segundo turno

O atual prefeito lidera em todos os cenários. De acordo com a Real Time Big Data, ele derrotaria Maria do Rosário no segundo turno com 53% dos votos e Luciana Genro com 55%. Elas têm 33% e 29%, respectivamente.

Prioridade do PT

Porto Alegre é até agora uma das poucas capitais do país onde o PT tem candidato próprio — conquistar o comando da capital gaúcha é uma das prioridades do partido na eleição deste ano. Em 2020, uma candidata de esquerda, Manuela D´Ávila (PCdoB), apoiada pelo PT, liderou praticamente todas as pesquisas eleitorais ao longo da campanha, mas acabou derrotada por Sebastião Melo no segundo turno (54,6% a 45,4%).

Continua após a publicidade

Avaliação

Segundo o levantamento, a gestão de Sebastião Melo é aprovada por 58% da população de Porto Alegre. O índice de desaprovação é de 37%. Já o governador Eduardo Leite (PSDB) tem aprovação de 61% e desaprovação de 33%.

A pesquisa também mostrou como o município avalia o presidente Lula. O petista é aprovado por 46% e reprovado por 46%.