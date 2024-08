Por que Pablo Marçal não irá aparecer na propaganda eleitoral da TV

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou o tempo de televisão que cada um dos candidatos à prefeitura da capital vai ter na campanha deste ano. Enquanto o coach Pablo Marçal (PRTB) não tem tempo algum, a coligação do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) terá seis minutos e meio. A divisão do tempo é feita de acordo com o número de partidos que integram a coligação e algumas siglas ficam de fora por causa da cláusula de barreira.

A propaganda eleitoral gratuita na TV é de vinte minutos por dia, divididos em dois blocos, do dia 30 de agosto até 3 de outubro. Além disso, há inserções de trinta e sessenta segundos distribuídas diariamente durante a programação normal das emissoras. Os blocos de dez minutos são divididos entre os partidos que atingiram um mínimo de votos nas eleições anteriores (no caso, a de 2022), a chamada cláusula de barreira. Devido a ela, terão tempo na TV apenas Ricardo Nunes, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) (veja ao final da matéria a divisão de tempo). Tanto Marçal quanto Marina Helena (Novo) ficam de fora.

As mesmas regras valem para as emissoras de rádio, que também são obrigadas a veicular a propaganda eleitoral gratuita. Na internet, as emissoras e veículos de imprensa não têm obrigação de ceder esse espaço aos candidatos.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta quinta, 22, pela primeira vez, Marçal ultrapassou Nunes em intenções de voto e angariou chances reais de ir para o segundo turno. O coach tem 21% contra 19% do prefeito. Os dois estão empatados na margem de erro. Já no levantamento do Instituto Paraná Pesquisas desta sexta, 23, Marçal aparece com 17,9%, contra 21,9% do emedebista.

Veja quanto cada campanha terá de tempo na TV

Ricardo Nunes (MDB) – coligação MDB, Republicanos, PP, PL, PSD e União Brasil

6 minutos e meio

Guilherme Boulos (PSOL) – coligação PSOL, Rede, PT, PC do B, PV e PDT

2 minutos e 22 segundos

José Luiz Datena (PSDB) – coligação PSDB e Cidadania

35 segundos

Tabata Amaral (PSB)

30 segundos