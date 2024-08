Datafolha: Marçal empata com Nunes e Boulos na disputa em São Paulo

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que o coach e candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, cresceu em relação à pesquisa feita pelo mesmo instituto no início de agosto, chegou a 21% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tem 19%, e com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Marçal subiu sete pontos percentuais em relação ao levantamento da primeira semana de agosto, quando tinha 14%, enquanto Nunes caiu quatro (tinha 23%). Já Boulos oscilou um ponto para cima (tinha 22%).

Entre os outros candidatos, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) caiu de 14% para 10%, enquanto a deputada Tabata Amaral (PSB) oscilou de 7% para 8%. A concorrente do Novo, a economista Marina Helena, permaneceu com 4%.

A movimentação registrada pela pesquisa desta quinta mostra Marçal ultrapassando Datena e ameaçando as candidaturas de Boulos e Nunes, até então líderes e virtuais adversários no segundo turno. O prefeito é o mais penalizado e perde votos entre os bolsonaristas. Segundo o Datafolha, 44% dos eleitores do ex-presidente dizem que votariam em Marçal. Há duas semanas, esse número era de 29%. A preferência desse público por Nunes caiu de 38% para 30%.

Repercussão

Marçal fez uma série de publicações nas suas redes sociais comentando as pesquisas. Ele disse que “a piada virou pesadelo” e que o levantamento do Datafolha estaria errado, porque, segundo ele, “não vai ter segundo turno”. Sua campanha divulgou uma nota afirmando “somos só nós (o povo e Deus) contra tudo e todos”.

Boulos comemorou o resultado da pesquisa nas suas redes sociais. Apesar da margem de erro e da liderança apertada, ele ficou em primeiro lugar. “Mais uma pesquisa importante mostrando que o povo de São Paulo quer mudança! A caminhada é longa, mas seguimos com coragem e esperança para construir uma cidade para todos os paulistanos”, escreveu o psolista.

Em nota divulgada pela sua assessoria, Tabata avaliou positivamente o resultado. A campanha disse que ela “dobrou sua porcentagem na espontânea, diminuiu o desconhecimento e segue sendo a candidata com a menor rejeição”.