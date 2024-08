Pablo Marçal sobre a nova pesquisa Datafolha: ‘A piada virou pesadelo’

O empresário e coach Pablo Marçal (PRTB) disse em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 22, que os novos números divulgados pelo Datafolha, que o colocam empatado tecnicamente com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) mostram que a sua candidatura tem potencial para triunfar na eleição paulistana.

“A piada virou pesadelo e não vai ter segundo turno”, disse após a divulgação da pesquisa.

A pesquisa do Datafolha mostra que Marçal cresceu em relação à pesquisa feita pelo mesmo instituto no início de agosto – ele tinha 14% das intenções de voto e chegou agora a 21, o que o coloca tecnicamente empatado com Nunes, que tem 19%, e com Boulos, com 23%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Nunes caiu quatro pontos desde a primeira semana de agosto (tinha 23%), enquanto Boulos oscilou um ponto para cima (tinha 22%).

Entre os outros candidatos, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) caiu de 14% para 10%, enquanto a deputada Tabata Amaral (PSB) oscilou de 7% para 8%. A concorrente do Novo, a economista Marina Helena, permaneceu com 4% — leia aqui a matéria sobre a pesquisa Datafolha.

Debate VEJA

Marçal também lembrou que os seus principais rivais — Boulos e Nunes –, além de Datena, não foram ao debate VEJA, feito na segunda-feira, 19, por termerem estratégia agressiva do coach. “Eu vou bater forte nesses covardes que não foram ao debate. Usarei ferramentas novas de PNL (programação neurolinguística) contra eles. Será a eleição mais dinâmica da história do país”, disse.

Farpas com Bolsonaro

Ele também cutucou o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem esperava apoio. “Somos só NÓS (o povo e Deus) contra tudo e todos”, afirmou. O “NÓS” em letras maiúsculas é uma referência a uma troca de farpas que ele teve com o ex-presidente nesta quinta-feira por meio do Instagram

O ex-coach comentou uma publicação do Instagram de Bolsonaro na qual o ex-presidente mencionava entregas de ferrovias em seu governo. “Pra cima capitão. Como você disse: eles vão sentir saudades de nós”, disse Marçal. O perfil oficial de Bolsonaro, no entanto, ironizou: “Nós? Um abraço”.

Marçal rebateu. “Isso mesmo. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro”, disse o empresário, fazendo ainda uma cobrança. “Não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo e se o capitão quiser me tirar do ‘nós’, me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito”, postou — leia aqui matéria sobre a troca de farpas.

