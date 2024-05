PF recupera em Londres livro histórico que foi furtado há 16 anos em Belém

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal recuperou nesta quarta-feira, 1, em Londres, no Reino Unido, um dos livros históricos furtados do Museu Emílio Goeldi, em Belém, em 2008. A investigação foi feita com o auxílio da unidade de artes e antiguidades da Polícia Metropolitana de Londres.

A obra resgatada, Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae, de 1823, do alemão Johann Baptist von Spix, é um dos exemplares de uma coletânea produzida pelo autor sobre a fauna e a flora brasileiras, com foco predominante em macacos.

Em dezembro de 2008, sessenta obras literárias dos séculos XVII, XVIII e XIX — avaliadas em torno de 4 milhões de reais –, sumiram da biblioteca do museu paraense. Três servidores da instituição foram denunciados por peculato culposo em 2011.

Outras duas obras já foram encontradas. Reise in Chile und auf dem Amazonstrome foi recuperada na Argentina, em ação de cooperação jurídica com o país vizinho, em dezembro de 2023. Em março deste ano, a obra holandesa intitulada De India utriusque re naturali et medica, de Guilherme Piso, foi resgatada em Londres.

Investigação

A PF informou que segue trabalhando para localização e repatriação das demais obras furtadas. Também investiga a autoria do furto e eventuais responsáveis pela venda dos livros.

“Utilizando diversas bases de dados sobre bens culturais, a PF atua na identificação e rastreamento de itens valiosos desviados, fomentando a cooperação entre as autoridades policiais em diferentes nações. A repatriação das obras literárias representa um marco fundamental para o Brasil, demonstrando um compromisso renovado com a preservação do patrimônio cultural e estabelecendo um precedente essencial para a recuperação de elementos históricos”, diz.

Museu

O Museu Emílio Goeldi foi fundado em 1866 e é considerada a mais antiga instituição científica da Amazônia. Suas atividades concentram-se no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais do bioma, bem como na divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à região.