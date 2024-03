PF divulga imagens de possíveis disfarces de fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal divulgou nesta segunda, 11, possíveis disfarces usados pelos fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. São seis imagens feitas com computação gráfica que indicam projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de bonés e óculos de sol elaboradas por papiloscopistas do Setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da corporação. Já são 27 dias de buscas desde que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da unidade considerada de segurança máxima.

A divulgação das imagens tem o objetivo de tornar mais fácil a identificação dos criminosos e incentivar a participação da população local nesse processo. A PF oferece recompensa de até 30.000 reais por informações que levem à captura da dupla. Apesar do tempo passado desde a fuga, policiais que atuam nos trabalhos de busca acreditam que os foragidos ainda possam estar na região, de difícil acesso por ser repleta de cavernas e matas.

A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, entre integrantes das polícias federal, rodoviária federal, militar, civil e penal, além da Força Nacional, que foi enviada ao Rio Grande do Norte nove dias após a fuga, na madrugada de 14 de fevereiro. Além do efetivo policial, a força-tarefa dispõe de drones, cães farejadores e helicópteros.

Integrantes do Comando Vermelho, uma das principais facções em atuação no país, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça já foram vistos – e até mesmo ajudados – por vários moradores da região. As buscas hoje se concentram não apenas em Mossoró, mas também nas cidades vizinhas, como Baraúna. Foi lá, por exemplo, que a dupla teria passado oito dias escondida da polícia com o auxílio do dono de um sítio. O suspeito está preso, assim como outras sete pessoas investigadas de auxiliar na fuga. No sábado 2, a Justiça Federal autorizou a transferência do traficante Fernandinho Beira-Mar da mesma unidade.

Pressão sobre Lewandowski

A demora na captura dos fugitivos tem elevado a pressão para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski – que assumiu seis dias úteis antes do ocorrido -, preste esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Parlamentares de oposição já protocolaram ao menos dez pedidos para que o ex-ministro do STF compareça em audiências com essa finalidade. Um deles deve ser votado nesta terça-feira, 12, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.