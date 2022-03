Partido Novo, que recusa verba pública, agora vê sumir o dinheiro privado

O partido Novo nasceu com algumas diretrizes que prometiam ir na contramão do que dita a tradicional política brasileira. Um dos mais valiosos entre eles é a economia do dinheiro público. Até hoje, a legenda impõe que seus mandatários economizem no mínimo 50% de todas as verbas a que têm direito, não usa o Fundo Eleitoral em suas campanhas e aplica o dinheiro que recebe do Fundo Partidário no Banco do Brasil, enquanto tenta devolvê-lo aos cofres da União.

No entanto, para não depender do financiamento público, o Novo precisa das doações privadas. E, dado os documentos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido enfrenta dificuldades para arrecadar dinheiro dentro dos seus princípios.

Em 2018, a legenda declarou uma receita de 15,2 milhões de reais, dos quais 13,5 milhões de reais — ou 88,8% — vieram de contribuições de pessoas físicas ou jurídicas. Três anos depois, essa fonte secou. Na prestação de contas de 2021, o Novo declarou não ter recebido sequer um centavo de contribuição privada.

A situação preocupa pelo pressuposto de que o partido deveria depender do apoio voluntário do seu eleitor. O sumiço de apoiadores financeiros coincide com a evasão de filiados pelo partido: o número foi de 49 mil em 2019 para 31 mil em janeiro de 2022, uma perda de mais de 30% em três anos.

Em entrevista exclusiva a VEJA, o ex-candidato à Presidência da República pelo partido, João Amoêdo, disse que os números acendem um sinal amarelo. “Sempre nos mantivemos por doação e filiados. A medida que perde filiados, enfraquece a instituição e perde receita. O meu receio é que sustentar o partido fique inviável do ponto de vista financeiro e, nessa situação, alguém abra o precedente para usar o Fundo Eleitoral, indo contra as diretrizes do Novo”, afirmou o empresário. “Hoje eu percebo que é muito difícil fazer política do jeito que queríamos”, acrescentou.

Amoêdo, atualmente, não participa diretamente da gestão da legenda. Ele acabou escanteado após decidir não se pré-candidatar a presidente pela legenda por não contar com o apoio da ala bolsonarista da sigla. No ambiente interno, é considerado um adversário do atual presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro.