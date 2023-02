Paraná tem salto no Ideb do ensino médio de 7º para 1º lugar

O Paraná é o estado que teve os maiores saltos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), medido pelo governo federal em todo o país. O estado, governado por Ratinho Junior (PSD), saiu da sétima colocação, em 2017, quando tinha o índice de 3,7 (numa escala de zero a dez), e avançou para o topo do ranking, em 2021, com índice de 4,6, considerando as pontuações da rede pública no ensino médio. No meio do caminho, em 2019, o estado já tinha chegado ao índice de 4,4, passando São Paulo.

O governo paranaense atribui o desempenho aos investimentos feitos — 10,4 bilhões de reais somente em 2022 — e à adoção de novas metodologias, como um programa de intercâmbio que levou jovens ao Canadá e à Nova Zelândia e está com edital aberto para estudos em Estados Unidos, França e Inglaterra, além de aulas de robótica e educação financeira. Outra novidade foi a ampliação da educação em tempo integral, que cresceu 51% nos últimos anos e hoje está disponível para 55.000 alunos.

Diante do foco nessa área, o governador marcou viagem para a Coreia do Sul na semana que vem, país que tem um dos melhores desempenhos em leitura, matemática e ciências em todo o mundo.

Os números do Paraná no Ideb, inclusive, foram um dos motivos para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ter convidado o ex-secretário de Educação paranaense Renato Feder para assumir a pasta em sua gestão.

