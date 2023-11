Paes quer internação compulsória para usuários de drogas no Rio

VEJA Mercado em Vídeo

Bolsa na máxima do ano, dólar em queda e entrevista com João Guilherme Caenazzo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 21. No exterior, a expectativa é pela publicação da ata da última reunião do banco central americano. O Ibovespa é negociado na máxima do ano e beira os 126 mil pontos, o maior patamar em mais de dois anos. O dólar comercial está cotado a R$ 4,86, o menor nível desde agosto. A semana é decisiva e pode ser marcada pelas votações da reforma tributária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. Ao mesmo tempo, a agência Reuters informa que a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras é discutida internamente pelo governo. Diego Gimenes entrevista João Guilherme Caenazzo, sócio da Aware Investments.