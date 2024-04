Os três estados que tiveram crescimento do PIB maior que o do país em 2023

Ao menos três estados brasileiros tiveram crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) maior que o nacional, segundo estudos feitos pelas próprias unidades da federação e por institutos estaduais de planejamento, como a Fundação João Pinheiro (MG). O IBGE, que calcula o PIB nacional, ainda não divulgou um balanço de todos os estados relativo ao ano passado.

O estado que teve o maior crescimento de sua atividade econômica foi o Paraná, com 5,8%, exatamente o dobro da média nacional, que foi de 2,9%. Também cresceram acima da média as economias de Santa Catarina (3,7%) e Minas Gerais (3,1%).

Paraná

Segundo o governo estadual, todos os setores da economia paranaense fecharam 2023 em alta. O desempenho geral foi puxado principalmente pelos resultados da agropecuária, que cresceu 26,91% no estado no período, muito acima até do bom desempenho nacional do setor, que fechou com alta de 15,1%. O setor de serviços do Paraná cresceu 4,18% (no país foi 2,4%), enquanto a indústria teve avanço de 3,79% em 2023 (no Brasil foi 1,6%).

Minas Gerais

Em Minas, a atividade econômica também cresceu em todos os setores, e o desempenho geral da economia mineira em 2023 levou o estado a cravar o maior PIB de sua história. Pela primeira vez, segundo o governo, o estado superou, em preços correntes, a casa de 1 trilhão de reais (1,028 trilhão de reais exatamente), um avanço real de 3,1% em relação a 2022.

A fatia de Minas no PIB nacional chegou a 9,5%, o que mantém o estado como o terceiro maior em atividade econômica do país, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com os dados da Fundação João Pinheiro, em Minas a agropecuária foi o setor que mais cresceu percentualmente (11,5%), seguida da indústria (3,1%) e serviços (2,2%).

Santa Catarina

Já em Santa Catarina, onde o crescimento do PIB no ano passado ficou em 3,7%, os grandes motores, segundo o governo estadual, foram o setor de serviços, que cresceu 4,7%, com destaque para transportes, comércio, alojamento e alimentação e dos demais serviços prestados a famílias. A agropecuária também foi muito bem, com alta de 12,7% — o crescimento foi puxado principalmente pela agricultura (20%). O volume de atividades turísticas no estado teve também um crescimento de 6,7% no ano passado.

Impacto eleitoral

Os três estados com maior crescimento econômico em 2023 são governados por políticos do centro à direita – Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina — e com certeza vão ajudar nos projetos eleitorais tanto deste ano quanto para 2026.

Os três governadores já tiveram seus nomes colocados como prováveis alternativas para a disputa nacional em 2026 – com maior ênfase para Ratinho e Zema — contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá disputar a reeleição para um quarto mandato.