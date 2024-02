Os estados que mais acertam as apostas da Mega-Sena

No último domingo, 4, uma única aposta da Mega-Sena levou sozinha o prêmio acumulado de quase R$ 95 milhões de reais. O jogo vencedor veio do Distrito Federal, mas a unidade da federação (UF) está longe de ser a campeã das maiores boladas da loteria, que já realizou quase 2.700 sorteios desde sua criação em 1996 pela Caixa Econômica Federal. A modalidade lotérica mais popular do Brasil é também uma das mais difíceis para os apostadores que sonham com a maior bolada – nas últimas três décadas, somente 919 jogos acertaram os seis números sorteados e, em mais de 2 mil ocasiões, o prêmio acumulou sem que ninguém levasse os milhões para casa.

Nas 584 ocasiões em que um ou mais felizardos venceram a aposta máxima, algumas regiões do Brasil se destacam como as mais beneficiadas pela sorte. No ranking dos estados, São Paulo é recordista dos prêmios milionários, com 204 sorteios vencidos por, pelo menos, um apostador local. Em seguida, vêm Minas Gerais, 85 vezes campeã da Mega-Sena, e Rio de Janeiro, que figurou 80 semanas na lista dos campeões. Não por coincidência, os três estados são os mais populosos do país, onde vivem 81 milhões de brasileiros (cerca de 40% da população nacional).

Já no extremo oposto da lista estão alguns dos estados menos povoados do Brasil. Desde 1996, os apostadores do Acre acertaram os seis números da Mega em apenas três sorteios; Roraima e Tocantins, uma vez cada; e no Amapá, até hoje, nunca houve um ganhador do prêmio máximo. Somando toda a Região Norte, que tem a menor densidade demográfica do país, somente em 36 ocasiões a maior aposta veio das casas lotéricas locais.

Mais difícil que a Mega

Existe uma loteria no Brasil ainda mais difícil que a Mega-Sena: a +Milionária, criada em maio de 2022, que até hoje nunca teve um vencedor do prêmio total. Nesta modalidade, são sorteados cinquenta números entre 1 e 50 e mais dois adicionais, os “trevos”, que vão de 1 a 6.

Continua após a publicidade

Quem faz um jogo mínimo da +Milionária, composto por seis números na tabela principal e dois entre os trevos, tem uma chance em 238.360.500 de levar o prêmio máximo – quase cinco vezes menor que a probabilidade de vitória com uma aposta simples da Mega-Sena. A nova loteria é tão difícil que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a ser questionado pelo Congresso no ano passado sobre a real possibilidade de alguém levar o prêmio.

Ranking dos estados

Confira, abaixo, quantas vezes cada estado teve pelo menos um ganhador do prêmio máximo nos 2.684 sorteios já realizados da Mega-Sena. Os números foram levantados por VEJA no banco de dados da Caixa Econômica Federal:

SP: 204

MG: 85

RJ: 80

PR: 69

RS: 38

DF: 33

BA: 32

SC: 30

ES: 21

CE: 20

GO: 19

MT: 19

PA: 18

PE: 17

MS: 17

MA: 9

AM: 7

AL: 7

PB: 7

RN: 7

RO: 6

SE: 6

PI: 4

AC: 3

RR: 1

TO: 1

AP: 0