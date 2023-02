O recado de Fabio Wajngarten para a direita ‘tabajara’

O ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, mandou um recado, via redes sociais, para parte da militância de direita que, na visão dele, se perde em “comportamentos e ideias tabajaras”.

A expressão “tabajara”, tirada de um esquete do extinto humorístico Casseta & Planeta, é usada para definir uma coisa malfeita. Foi utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para classificsar a operação bolsonarista para tentar grampeá-lo, revelada a VEJA pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) e que teve a participação do ex-deputado Daniel Silveira (PL-RJ) e do próprio Bolsonaro.

“A direita precisa amadurecer e muito. Afastar-se dos que possuem comportamentos e ideias TABAJARAS. Sair do mundo virtual e de likes. Começar a agregar pessoas, ouvir ideias, raciocinar. A “mitada” de hoje é a derrota de amanhã”, escreveu.

Wajngarten não deixou claro se estava se referindo à desastrada operação para gravar Moraes.