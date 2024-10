O que Valdemar Costa Neto espera de Jair Bolsonaro nas eleições no Rio

Apesar da ampla vantagem do prefeito Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição no Rio de Janeiro, o PL ainda não jogou a toalha na eleição carioca. Para o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, a ida do deputado Alexandre Ramagem (PL), que tem crescido nas últimas pesquisas, ao segundo turno depende do empenho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É difícil, mas é possível se o Bolsonaro se dedicar para valer. É a terra dele, ele tem prestígio lá”, avaliou Valdemar sobre a possibilidade de segundo turno na capital do Rio de Janeiro. “O Carlos (Bolsonaro) tem voto lá, o Flávio (Bolsonaro) tem prestígio lá”, disse o cacique.

Na manhã de quinta-feira, 3, Ramagem tomou café da manhã na casa de Bolsonaro. De lá, eles foram com Carlos e Flávio a uma passarela na Avenida Brasil para acenar para os apoiadores. À noite, o deputado federal cogitou ter a companhia do ex-presidente no debate da TV Globo, mas foi acompanhado por Carlos Bolsonaro. O vereador parece ser o integrante da família mais dedicado a eleger Ramagem e publicou, nesta sexta-feira, 4, uma foto da reunião que ocorreu no dia anterior.

Durante o debate, a estratégia de Ramagem foi clara: mostrar que é o candidato bolsonarista na capital fluminense. Resta saber se a influência da família Bolsonaro será suficiente para levar o ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) ao segundo turno.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 3, mostrou que, em um mês, o deputado conquistou novos votos de bolsonaristas, mas Eduardo Paes foi o candidato que mais ampliou a base de apoio entre quem votou em Bolsonaro nas eleições de 2022. Ramagem tem 47% dessa fatia do eleitorado (eram 45% há um mês), o prefeito foi de 29% para 34%.

Ao considerar todos os eleitores, porém, a distância entre os candidatos diminuiu. Paes tem 54% das intenções de voto (eram 59% há uma semana) e Ramagem, 22% (eram 17% há uma semana). A pesquisa ouviu 1.106 eleitores de forma presencial entre os dias 1 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.