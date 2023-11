O novo time de Michelle Bolsonaro em São Paulo

O PL Mulher, comandado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, oficializou nesta quarta-feira, 22, os nomes que irão integrar a executiva municipal em São Paulo. O time será responsável por atrair novas filiações e lideranças femininas na capital paulista, já de olho nas eleições de 2024.

A influenciadora digital Sandra Santanna foi escolhida como presidente do PL Mulher Capital Paulista. Com 189 mil seguidores no Instagram e 354 mil no TikTok, ela se define como “preta de direita” e faz vídeos de humor com críticas ao movimento negro, à esquerda e ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A vice-presidente será a médica Patrícia Delai, defensora de causas relacionadas a pacientes com doenças raras, assim como Michelle. A colombiana Zoe Martínez, ex-comentarista do programa The Morning Show, da Jovem Pan News, integra a executiva como secretária — ela anunciou que será candidata a vereadora em São Paulo e já tem o apoio de bolsonaristas como os deputados Bia Kicis (PL-DF) e Ricardo Salles (PL-SP). Ela foi afastada da emissora após o Ministério Público instaurar um inquérito para apurar disseminação de fake news e incentivo a atos extremistas no canal.

O grupo também é composto pela professora universitária Eliana Berta, pela empresária Rosely Ugolini e pela ativista social Carmen Geraldi.

“Michele vê a capital paulista como importante polo para fomentar uma maior participação das mulheres na política. Estamos montando um time de qualidade, com lideranças competentes e aguerridas, para ocuparmos o espaço que merecemos no pleito do ano que vem”, afirmou a deputada Rosana Valle, presidente estadual do PL Mulher em São Paulo.

