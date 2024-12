O curioso presente que Janja ganhou em festa de advogados em São Paulo

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi a homenageada da festa de fim de ano do Prerrogativas, realizada na última semana, em São Paulo. O tributo do grupo de juristas ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu principalmente pela atuação de Janja na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no âmbito do G20. O evento aconteceu antes de Lula precisar ser internado por problemas de saúde — o petista publicou vídeos nesta sexta-feira, 13, mostrando sua recuperação.

Durante a confraternização, que reuniu autoridades, juristas e outras personalidades, a primeira-dama recebeu um presente curioso da organização: uma boia com os dizeres “A arte salva”, acompanhados do número 13, do PT.

Feita inteiramente com material reciclado, a obra é assinada pelo artista plástico paulistano Eduardo Srur e foi encomendada especialmente para a ocasião. “A gente quis dar um recado. No momento em que o Brasil está tão dividido pelo ódio e pela intolerância, a arte e o amor continuam salvando”, diz o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas e amigo próximo de Lula e de Janja.

Eduardo Srur é conhecido por desenvolver instalações com diferentes materiais em espaços públicos. Além da boia presenteada a Janja, o artista também fez outras intervenções com o mesmo objeto, mas com significados diferentes: uma delas foi uma boia jogada no Rio Tietê para denunciar a poluição, e outra, jogada no Espelho d’Água do Congresso para denunciar a corrupção na política.

Celebração

O Prerrogativas diz já estar planejando a organização da confraternização do próximo ano, que deverá ter como um dos motes principais a disputa presidencial de 2026. “Queremos celebrar a vida e a recuperação do presidente. Se a festa fosse hoje, seria para celebrar a vida e a existência dele”, diz Marco Aurélio de Carvalho.

O presidente deixou a UTI na manhã desta sexta-feira, após passar por dois procedimentos cirúrgicos, e posou para fotos caminhando no hospital ao lado de Janja. Ele foi internado na madrugada de terça-feira, 10, depois de sofrer uma hemorragia intracraniana, e passou por uma cirurgia de emergência para drenar o hematoma. Na quinta-feira, foi submetido a uma embolização de artéria meníngea para impedir eventuais novos sangramentos na região do cérebro.

