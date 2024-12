Janja ganha homenagem em festa do Prerrogativas nesta sexta em SP

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, será homenageada nesta sexta-feira, 6, na confraternização de final de ano do Prerrogativas, em São Paulo. O grupo de juristas ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o tributo se deve à atuação de Janja na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no âmbito do G20, que reúne as maiores economias do mundo, além da convergência de pautas defendidas pela primeira-dama e pelo próprio Prerrogativas. Tanto Lula quanto Janja confirmaram presença, dizem os organizadores.

“Estamos muito felizes, foi consenso a homenagem à primeira-dama. Pela liderança dela no Pacto Global, pela luta em defesa de um sistema de Justiça mais inclusivo, mais diverso, mais representativo da sociedade”, diz o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. “Uma pessoa extremamente combativa e que colocou no centro do debate pautas caras para nós, pautas feministas, de sustentabilidade, ambientais”, completa o advogado.

As confraternizações de final de ano já se tornaram uma tradição entre os juristas do Prerrogativas. Quando Lula estava preso, o grupo realizou duas festas chamadas de “Festa da Resistência”. Em 2021, foi a vez da “Festa da Reconciliação”, quando o presidente e Geraldo Alckmin apareceram pela primeira vez em público para selar a aliança que culminaria na chapa presidencial no ano seguinte. Já em 2023, primeiro ano do governo Lula 3, o grupo organizou a “Festa da Refundação”, representando a “chegada do povo à rampa presidencial”.

Neste ano, a temática será a “Festa da Reconstrução”. “Uma festa para celebrar as conquistas de um governo democrático e popular, as conquistas daqueles que lutaram pela democracia e que defenderam a democracia e a instituições e venceram”, diz Marco Aurélio.

Além de Janja e Lula, estão confirmadas presenças ilustres no evento desta sexta-feira, 6, como os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda) e Margareth Menezes (Cultura). Também estão na lista o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, egressa do Prerrogativas e nomeada por Lula, e deputados como Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Hugo Motta (Republicanos-PB), cotado para assumir a presidência da Câmara em 2025.

A animação da noite ficará por conta da cantora Maria Rita, de quem Janja é declaradamente fã e amiga.

Coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, o Prerrogativas surgiu em 2015 com o propósito de discutir os direitos de Lula após desdobramentos da Lava-Jato e os problemas da operação. O grupo ganhou notoriedade ao se posicionar publicamente contra a prisão do agora presidente e encabeçou ações contra o governo Jair Bolsonaro.

