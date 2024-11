Pesquisa do Planalto mostra atuação de Lula e Janja no G20

Estudo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre a repercussão do G20, no Rio de Janeiro, mostra que Lula colheu bons frutos em sua atuação como líder internacional no evento.

Os dados mostram que o noticiário sobre o presidente foi positivo dentro e fora do país. O retrato só não foi melhor por causa das polêmicas em torno da primeira-dama Janja, que ofuscaram a programação do encontro nos primeiros dias.

O levantamento do Instituto Nexus, encomendado pelo Planalto, analisou 9.327 abordagens sobre o G20 na imprensa nacional, 2.220 na mídia estrangeira e 90.000 publicações coletadas nas redes sociais entre os dias 11 e 20 deste mês.

Pode-se falar que o governo começou o G20 pelo purgatório. O festival de artistas bancado por estatais e encarnado na figura de Janja e as declarações dela sobre Elon Musk e um certo “bestão” dominaram as discussões sobre o G20.

Foram 15.000 menções com “exposição majoritariamente negativa em volume de publicações (72,13%) e interações (87,94%)”. Por causa de Janja, Musk brilhou no G20. Em dois dias, o empresário teve o mesmo nível de exposição (3.000 citações) do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e só perdeu em destaque nas discussões sobre o G20 para Lula, o grande anfitrião do encontro.

Continua após a publicidade

Com o início da reunião de chefes de Estado, no entanto, Lula conseguiu reverter parte da onda negativa. O petista teve 21.000 menções, com destaque para a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. “O desempenho do mandatário foi predominantemente positivo em volume de publicações (63,30%) e em interações (55,82%)”, diz o estudo.

Na fotografia geral, o G20 no Brasil deixou um legado positivo: “Tanto em volume de publicações (69%) quanto em engajamento (56,2%), as redes repercutiram o evento de maneira positiva. A prevalência positiva foi sustentada na imprensa nacional, com 64% dos conteúdos que enalteceram o ineditismo do G20 Social e o consenso alcançado no documento final do encontro. Na imprensa internacional, a exposição positiva foi registrada em 54% dos conteúdos analisados”.