O ceticismo de Temer sobre a redução de impostos em reforma

O ex-presidente Michel Temer (MDB), cujo governo aprovou a reforma trabalhista, em 2017, tem uma avaliação cética sobre a redução da carga de impostos a partir da aprovação da reforma tributária, em tramitação no Congresso. Durante sua participação no LIDE Brazil Investment Forum, em Nova York, nesta terça-feira, 9, Temer diz que se daria por satisfeito caso as mudanças na legislação, que podem ser votadas até julho, ajudassem a simplificar o emaranhado de tributos no país. “Se me permitem Arthur Lira e Aguinaldo [Ribeiro, relator da reforma na Câmara], tomo a liberdade de sugerir que vocês trabalhem muito pela ideia da simplificação e desburocratização tributária. É claro, penso eu, que ninguém imaginará que num dado momento a reforma trará redução da carga tributária, diria que é quase impossível, mas a simplificação já é uma grande coisa”, declarou o ex-presidente.

