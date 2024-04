O acirrado duelo de gerações pelo comando da maior cidade da Amazônia

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), estão empatados tecnicamente na disputa pelo governo municipal na eleição deste ano, segundo levantamento feito entre os dias 10 e 15 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 16.

Segundo a sondagem, no principal cenário, Almeida tem 29,3% das intenções de voto contra 25,9% de Mandel – como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão em situação de empate técnico.

A situação mostra que o jovem deputado de 23 anos, que está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, passou a travar um duelo mais acirrado com Almeida, que tem 55 anos. No levantamento anterior feito pelo Paraná Pesquisas em novembro de 2023, o prefeito tinha 38,5% das intenções de voto contra 23,3% do adversário.

Na pesquisa divulgada hoje, atrás dos dois principais competidores, aparecem o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 11,5%; o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), com 7,6%; e o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), com 6,3% — os três estão empatados na margem de erro. Alberto Neto já tem o apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Ramos trocou o PSD pelo PT neste mês, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sequência na corrida à prefeitura, segundo a pesquisa divulgada hoje, aparecem a advogada Maria do Carmo Seffair (Novo), com 2,9%; e o deputado estadual Wilker Barreto (PMN), com 2,5%. Entre os entrevistados, 8,3% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 800 eleitores na cidade de Manaus, que tem 2,1 milhões de habitantes e é a maior cidade da Amazônia e a sétima maior do país.

Gerações

David Almeida tem uma já longa carreira política no estado — foi deputado estadual entre 2007 e 2018 e chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa –. mas o seu maior feito ocorreu na eleição de 2020, quando derrotou na disputa pela prefeitura um dos maiores caciques do estado, o ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes. O atual prefeito também já comandou o Amazonas, quando exerceu interinamente o cargo de governador entre maio e outubro de 2017, em razão da cassação do titular do posto, José Melo de Oliveira, pela Justiça Eleitoral. Almeida já está no seu sexto partido político — antes, passou por PSL, PAN, PMN, PSD e PSB.

Já Amom Mandel, que era vereador em Manaus desde 2021, tornou-se no ano seguinte o deputado federal com a maior votação proporcional do país – ele teve 288.555 votos, o que corresponde a 14,5% do total de votos válidos do Amazonas. Isso tudo com apenas um segundo de tempo na propaganda eleitoral na TV, quando repetia o seu bordão “Beba água”. Está no seu segundo partido — antes, militou nas fileiras do Podemos.

Avaliação e rejeição

David Almeida tem, segundo o eleitorado, um bom desempenho á frente da prefeitura: 59,9% dos manauaras aprovam a sua gestão, enquanto 35,6% a desaprovam. Esses números, no entanto, eram melhores em novembro, quando a aprovação era de 66,9% e a desaprovação, 29,7%.

Outro ponto de preocupação para Almeida é a sua rejeição: 27,3% dos eleitores afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum, a maior taxa entre os pré-candidatos. Já o seu principal adversário, Amom Mandel, é rejeitado por 15,1% dos entrevistados.