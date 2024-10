Nunes tem 85% dos eleitores de Bolsonaro, e Boulos, 63% dos de Lula

Com Pablo Marçal (PRTB) fora do páreo em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) é o candidato preferido por 85% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 10. É o primeiro levantamento feito pelo instituto no segundo turno.

O restante dos eleitores de Bolsonaro diz que vai anular o voto (9%). Outros 4% disseram que irão votar em Guilherme Boulos (PSOL) e 2% não sabem. Na véspera do primeiro turno, o ex-coach liderava entre os bolsonaristas na capital paulista.

O psolista tem 63% dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o prefeito tem 31% desse grupo. Os nulos e brancos são 4%, e 2% não sabem. O psolista já liderava entre os eleitores petistas no primeiro turno, com cerca de 50% na véspera do primeiro turno.

Lula esteve em São Paulo no sábado, 5, um dia antes da votação, para uma caminhada com Boulos na Avenida Paulista. Bolsonaro, por outro lado, adotou uma posição ambígua no primeiro turno. Apesar de ter declarado apoio a Nunes, fez acenos a Marçal e quase não participou de eventos de campanha ao lado do prefeito. Os dois só estiveram juntos na convenção partidária que confirmou a candidatura do emedebista à reeleição, em agosto, e no ato de 7 de Setembro.

Intenção de voto

A pesquisa Datafolha mostra Nunes na vantagem com 55% das intenções de voto em São Paulo, contra 33% de Boulos. Os votos brancos e nulos são 10%, e 2% não souberam responder. No grupo de eleitores que votaram em Marçal no primeiro turno, 84% agora declaram voto no atual prefeito, contra 4% que escolhem o psolista. Entre os apoiadores de Tabata Amaral (PSB), 35% preferem Nunes, e 50% migram para o candidato do PSOL. O ex-coach teve 28,14% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto a deputada teve 9,91%.

Continua após a publicidade

O instituto ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.