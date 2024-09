Nunes Marques sinaliza que pode levar bloqueio do X ao plenário do STF

VEJA Mercado

Bolsa do Brasil na contramão do resto do mundo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 5. O Ibovespa ontem teve a sua sessão de maior alta em quase um mês. O principal índice da bolsa de valores brasileira subiu mais de 1% e ignorou mais um pregão de perdas no exterior. Os riscos de uma recessão nos Estados Unidos voltaram a preocupar e o balanço aquém do esperado da gigante Nvidia sentenciou perdas para o setor de tecnologia como um todo. No Brasil, o Senado adiou para depois da eleição municipal a sabatina que irá chancelar a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central em janeiro de 2025. O atual diretor de política monetária do BC terá uma prova de fogo antes: votar pela manutenção ou não da taxa Selic a 10,5% ao ano no próximo dia 18 de setembro. A maior parte do mercado já considera como provável um ajuste nos juros pelo Copom em razão da alta nas projeções de inflação, do dólar, da conta de energia e do aquecimento da economia brasileira. A Aneel revisou a bandeira tarifária de eletricidade de vermelha 2 para vermelha 1. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em evento que está confortável com os atuais preços dos combustíveis. Diego Gimenes entrevista Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Investimentos.