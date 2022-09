Nova pesquisa aponta segundo turno entre Lula e Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a dois dias da eleição com 47,1% dos votos válidos, percentual insuficiente para liquidar a disputa no primeiro turno – como é o objetivo da sua campanha –, segundo levantamento feito entre os dias 27 e 29 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 30.

Para vencer sem a necessidade de segundo turno, um candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos – ou seja, no limite, o ex-presidente pode ter 49,3% dos votos válidos.

Segundo a pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 40,0%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 6,3%, e Ciro Gomes (PDT), com 5,2%. Os demais candidatos não pontuaram.

Votos totais

Quando são levados em conta os votos totais, Lula tem 43,9% contra 37,3% de Bolsonaro – em relação ao levantamento divulgado pelo mesmo instituto na terça-feira, 27, os dois oscilaram para cima (o placar era 42,7% a 36,4% na pesquisa feita entre os dias 22 e 26 de setembro).

A pesquisa divulgada hoje foi feita por meio de entrevistas pessoais com 2.020 eleitores em 202 municípios de todos os estados e do Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-07917/2022.