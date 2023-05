MP fecha o cerco contra mais um jogador citado na ‘máfia das apostas’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público goiano fechou um novo acordo de não persecução penal com um jogador de futebol envolvido na “máfia das apostas”. O atleta da vez é Sávio, lateral que jogou pelo Goiás no ano passado. Em 18 de setembro de 2022, em partida contra o Red Bull Bragantino, Sávio levou um cartão amarelo previamente combinado com apostadores. Pela empreitada criminosa, o acordo era que ele recebesse 70.000 reais, mas, por algum motivo ainda não esclarecido, o pagamento foi menor.

Para que escape do processo criminal, Sávio concordou em pagar 62.500 reais de multa, em dez parcelas sem juros, cujo montante será revertido para o Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia. O acerto ainda precisa passar pelo crivo da Justiça, em audiência ainda não marcada.

Além de Sávio, outros sete jogadores que receberam dinheiro para fraudar jogos de futebol fizeram o mesmo acordo com o MP. São eles: Nikolas Santos de Farias (Novo Hamburgo), Emilton Pedroso Domingues, o Jarro, (Inter-SM), Onitlasi Junior Moraes Rodrigues, o Moraes (ex- Juventude), Kevin Joel Lomónaco (Bragantino), Bryan Jahir Garcia Realpe (ex-Athletico-PR), Diego Porfírio da Silva (ex-Coritiba) e Severino do Ramo Clementino da Silva, o Nino Paraíba (ex-América-MG).