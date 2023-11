Ministro diz que Milei ofendeu Lula e cobra um pedido de desculpas

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deveria ligar ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, antes que este lhe telefonasse primeiro com um pedido de desculpas. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 20, na porta do Palácio do Planalto

Segundo Pimenta, Milei “ofendeu de forma gratuita o presidente Lula” e deveria se desculpar pelos ataques contra o petista durante a campanha eleitoral. “Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar”, afirmou Pimenta. Na noite de domingo, Lula publicou nas redes sociais que a “voz do povo” argentino deve ser respeitada e desejou “boa sorte e êxito ao novo governo”, sem citar o nome de Javier Milei.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Durante a campanha eleitoral, o ultradireitista Milei não poupou ataques contra lideranças de esquerda da América Latina e teve Lula como um de seus alvos mais frequentes — além de “comunista furioso” e “corrupto”, Milei acusou o petista de realizar uma “campanha suja” para difamá-lo junto ao povo argentino. A declaração foi dada ao jornalista peruano Jaime Bayly.

Antes disso, em setembro, Milei disparou uma série de comentários contra Lula em entrevista à revista The Economist — na ocasião, o argentino disse que o presidente brasileiro “tem uma vocação totalitária” e o acusou de “usurpar a liberdade de imprensa” e “perseguir a oposição”.

Ao longo da campanha, Milei ainda demonstrou clara simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o brasileiro travou “uma luta digna contra o socialismo” e chegando a publicar uma foto ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fazendo o característico sinal da “arminha” com os dedos.