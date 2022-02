Ministério da Defesa autoriza Forças Armadas a atuarem em Petrópolis

O Ministério da Defesa autorizou nesta quinta-feira (17) as Forças Armadas a atuarem em Petrópolis, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro que, desde a última terça, vem sofrendo as consequências de fortes chuvas que afetaram a cidade. A decisão foi publicada na última edição do Diário Oficial da União (DOU).

Quem assinou a portaria foi o ministro substituto da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Walter Braga Netto, titular na pasta, está na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou à Europa nesta semana.

Até agora, 104 pessoas morreram vítimas de enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra em Petrópolis. Além disso, cerca de 300 pessoas tiveram que deixar suas casas e, segundo a Polícia Civil, ao menos 134 pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de resgate envolvidas no caso já registraram 24 salvamentos até a noite de quarta, 16.