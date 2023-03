Mendonça vai decidir sobre ações que acusam deputada do PL de ameaçar Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça foi sorteado relator de duas ações que pedem que a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) seja investigada por publicar uma foto nas redes sociais em que aparece empunhando um fuzil e vestindo uma camiseta com referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os pedidos de investigação contra a bolsonarista, que a acusam de ameaçar Lula e incitar violência contra ele, foram feitos ao STF pelos deputados federais Zeca Dirceu (PR), líder do PT na Câmara, Alencar Santana (PT-SP) e Ivan Valente (PSOL-SP).

Ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Justiça e Segurança Pública, Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte, tendo como principal atributo reconhecido pelo ex-chefe ser “terrivelmente evangélico”.

A publicação alvo das ações no STF foi feita por Júlia Zanatta no último dia 17 de março. Na imagem, ela aparece com um fuzil à mão e vestindo uma camiseta cuja estampa exibe o desenho de uma mão com quatro dedos, referência ao presidente, atingida por tiros. A peça de roupa também inclui a frase “come and take it”, “venha e pegue”, em tradução livre.

Na legenda, a bolsonarista, defensora das políticas armamentistas de Bolsonaro, afirma que não se pode “baixar a guarda” diante de medidas do governo Lula para dificultar o acesso a armas.

COME AND TAKE IT! Não podemos baixar a guarda.Infelizmente a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade p/ passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos + pic.twitter.com/hssZ5fqzIM — Júlia Zanatta (@apropriajulia) March 17, 2023

Embora André Mendonça tenha sido indicado ao STF por Bolsonaro, a deputada do PL criticou recentemente o ministro em suas redes sociais. Em dezembro, em referência ao julgamento na Segunda Turma do STF que revogou a última prisão preventiva contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, Júlia Zanatta fez uma publicação reprovando o voto de Mendonça pela soltura de Cabral, último a deixar a cadeia em processos da Operação Lava Jato.