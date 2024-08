Marçal tentou fazer milagre em culto e falou sobre ressuscitação de mortos

As propostas descoladas da realidade de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, representam uma das marcas registradas do coach. Antes de entrar na política, o coach acumulou confusões em sua carreira empresarial, a exemplo de um desastre ocorrido em 2022, quando um grupo de 32 pessoas lideradas por ele tiveram de ser resgatadas de uma expedição irresponsável na Serra da Mantiqueira.

O coach diz já ter escrito 45 livros, 24 desde 2002, que dão dicas de auto-ajuda e prosperidade nos negócios; também é jurista, além de empresário e palestrante. Em entrevista a VEJA, Pablo Marçal afirmou que é chamado de “influencer” porque ainda “não sabem que eu sou um dos maiores educadores do país”.

Em suas palestras e vídeos que circulam na internet, há uma coletânea de fatos pouco críveis. Confira alguns exemplos:

O lançamento de 50.000 foguetes

Em uma palestra, Marçal diz que foi observar o lançamento de um foguete na Nasa, agência aeroespacial dos Estados Unidos, e saiu de lá convicto de que é capaz de lançar 50.000 foguetes. “Custa só 5 milhões de dólares para lançar um foguete, eu posso lançar 50.000 foguetes. Qual é o problema disso?”, questiona o influenciador. Um dos problemas é justamente o custo, já que pelo orçamento de Marçal, o “projeto” custaria no total 250 bilhões de dólares – o valor é superior à fortuna de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, que é considerado pela Forbes o homem mais rico do mundo.

Pablo Marçal ataca novamente! Boatos dizem que o Cosplay de Naldo Benny irá mudar o nome para Pablo Muskal após o lançamento do primeiro foguete. pic.twitter.com/Q8ReCbkitD — Serafim (@Serafim_zx) January 10, 2024

Domar cavalos com o coração

Marçal também conta que aprendeu a fazer com que cavalos andem para frente ou para trás apenas com as batidas do coração. “Eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração”, diz o coach em um de seus vídeos motivacionais. “O cavalo responde. Ele sente”, afirma.

🚨VEJA: "Coach" Pablo Marçal conta para seus alunos que aprendeu a dar ré em cavalos sem mexer nenhuma parte do seu corpo, apenas controlando os batimentos de seu coração. pic.twitter.com/1oupSzKvMD — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 13, 2024

Marçal e os helicópteros

No início da pré-campanha, Marçal falou algumas vezes que conhecia São Paulo de cima, pois sobrevoava a cidade a bordo de helicópteros. Em um trecho de uma de suas palestras que faz sucesso na internet, ele narra como tranquilizou um piloto e conseguiu ajudá-lo a pousar com uma falha no motor. “Quando você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal do que o piloto e eu que detectei a pane antes dele”, diz Marçal, no vídeo.

Em outro vídeo, Marçal fala sobre Ayrton Senna, dizendo que o campeão de Fórmula 1 é uma referência em velocidade, mas que vai “colocar o Senna no lugar dele”.

“O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero igual eu, não. Vamos tratar o Senna agora e pôr ele no lugar dele?”, disse o coach. Ocorre que o ídolo das corridas automobilísticas pilotava, sim, helicópteros e teve algumas aeronaves durante a sua vida. Em 1992, Senna comprou um avião modelo King Air F-90, fabricado em 1985 e e teve um Hawker 800, de 1990, mesmo ano que foi comprado pelo piloto.

Pablo Marçal "colocando o Senna no lugar dele" passando na sua timeline. pic.twitter.com/mQBqwOFGFw — Leonardo Lopes (@leonardo1opes) February 22, 2024

Milagre fracassado

Antes de seguir na carreira de coach, Marçal ocupou cargos de liderança na Igreja Videira, em Goiânia. Em um dos cultos evangélicos, o candidato à Prefeitura de São Paulo tentou operar um milagre e fazer uma cadeirante caminhar, mas a tentativa foi frustrada. No mesmo sermão, ele projetou ver defuntos levantando dos túmulos.

No vídeo completamente surreal, Pablo Marçal tenta por 10 minutos fazer uma mulher na cadeira de rodas começar a andar apenas com o poder do "mindset". Honestamente, é assombroso. Ele é louvado de maneira fanática. A mulher não anda, óbvio. Ao fim, ela se culpa por não conseguir. pic.twitter.com/X7yNNpcTWn — Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) June 27, 2023