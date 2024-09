Manaus: prefeito cresce seis pontos e se descola dos principais rivais

O atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), cresceu seis pontos percentuais e abriu uma vantagem sobre os seus principais concorrentes para além do limite da margem de erro, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25. O candidato à reeleição aparece com 29,5% das intenções de voto, seguido pelos deputados federais Capitão Alberto Neto (PL), que tem 22,3%, e Amom Mandel (Cidadania), com 18,7%.

Em julho, um levantamento divulgado pelo mesmo instituto mostrava um cenário de empate triplo. Almeida estava numericamente à frente com 23%, mas, considerada a margem de erro, ocupava o mesmo patamar de Capitão Alberto (21,9%) e Amom Mandel (21,3%).

De acordo com a nova pesquisa, depois do trio, aparecem os candidatos Roberto Cidade (União), com 14,7%; Marcelo Ramos (PT), com 9,5%; Wilker Barreto (Mobiliza), com 2,3%, e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,5%.

O AtlasIntel aplicou um questionário online para 1.201 pessoas maiores de 16 anos, entre os dias 19 de setembro e 24 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto registrou o levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02999/2024.

Disputa pelo segundo turno

Apesar de desfeito o empate triplo, a briga pelo segundo turno segue acirrada. Almeida tem a força da máquina municipal, enquanto Alberto Neto tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Amom Mandel tem o retrospecto eleitoral a seu favor — em 2022, ele foi proporcionalmente o deputado federal mais votado da história do país.

O instituto traçou os três possíveis cenários para o segundo turno na capital amazonense:

David Almeida (União) 41,9% x 36% Capitão Alberto Neto (PL)

David Almeida (União) 41,8% x 30,7% Amom Mandel (Cidadania)

Capitão Alberto Neto (PL) 38,3% x 34,8% Amom Mandel (Cidadania)