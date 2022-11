Lula supera Bolsonaro nas redes em meio ao silêncio do atual presidente

No mês que sucedeu o segundo turno das eleições, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou mais interações nas redes sociais do que o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que passou praticamente todo o período em silêncio e recluso no Palácio da Alvorada. Foi a primeira vez que o petista conseguiu superar Bolsonaro, segundo levantamento da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, feito a pedido da startup de comunicação O Pauteiro.

De 31 de outubro a 30 de novembro, Lula gerou 156,2 milhões de interações no Twitter, no Facebook e no Instagram, 13% a mais que Bolsonaro, com 138,1 milhões. O levantamento considera postagens que mencionam Lula e/ou Bolsonaro, seus compartilhamentos, comentários e curtidas.

Durante a campanha eleitoral, a vantagem havia sido de Bolsonaro. Entre 16 de agosto e 30 de outubro, o atual presidente gerou 611 milhões de interações nas redes sociais, contra 600 milhões do petista. Antes da campanha, de 1º de janeiro a 15 de agosto, Bolsonaro dominou as redes, com 272 milhões de interações, 47% a mais do que Lula, que somou 184,5 milhões.

Não é à toa que aliados têm pedido ao presidente para voltar a falar com seus eleitores — o silêncio tem feito ele perder relevância, ao menos na internet.