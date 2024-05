Lula desembarca no RS para reunião com Leite, Lira, Pacheco e Fachin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, 5, acompanhado de uma comitiva de autoridades, para monitorar a crise causada pelas fortes chuvas que atingem o estado. O grupo inclui os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é gaúcho.

Também viajam com o presidente a primeira-dama, Janja da Silva; o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; o comandante do Exército, general Tomás Paiva; e os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Mucio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais).

O presidente e sua comitiva foram recebidos pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e outros representantes do governo estadual. Desde o início da semana, já se encontram no estado os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

Total de mortes sobe a 66

Os fortes temporais atingem o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira, 30, e já afetam mais de 700 mil habitantes de 332 municípios. O total de mortes causadas pelas enchentes chegou a 66 na manhã de hoje e outros seis óbitos possivelmente decorrentes das chuvas estão em investigação, segundo o mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil do estado.

Também de acordo com as autoridades estaduais, 101 pessoas continuam desaparecidas e outras 155 estão feridas em razão das inundações. A cidade de Porto Alegre encontra-se em estado de alerta devido à cheia do Rio Guaíba, no entorno da capital gaúcha, cujo nível das águas superou 5,3 metros e já representa o maior volume histórico do curso d’água.