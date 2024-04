‘Louvor’ de Bolsonaro a Elon Musk vira destaque na imprensa internacional

A manifestação de apoio a Jair Bolsonaro realizada na praia de Copacabana no último domingo, 21, virou destaque no noticiário internacional — e a repercussão não foi positiva para o ex-presidente. Nos principais veículos de imprensa do mundo, as reportagens focam na exaltação do bolsonarismo a Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), e ressaltam os ataques do bilionário às instituições brasileiras.

O jornal britânico The Guardian, um dos mais influentes do mundo, publicou a cobertura do evento nas areias cariocas com a manchete “Apoiadores de Bolsonaro invadem ruas do Rio e exaltam o novo herói Elon Musk”. O texto reproduz os elogios do ex-presidente e aliados à autoproclamada “luta pela liberdade” encabeçada pelo bilionário, e deixa claro que a popularidade do magnata entre os bolsonaristas não surgiu por acaso — o alvo central das bravatas de Musk contra a Justiça brasileira é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente o principal responsável por investigar e punir os atentados de Bolsonaro contra a democracia.

O mesmo posicionamento crítico foi adotado pelas coberturas do também influente jornal The Washington Post e do portal Politico, ambos dos Estados Unidos. As matérias classificam as manifestações simpáticas de bolsonaristas a Musk como “uma enxurrada de louvores” e enfatizam que a cruzada do dono do X contra o STF ocorre paralelamente ao cerco cada vez mais fechado contra Bolsonaro e seus correligionários no Congresso e nas Forças Armadas. Os veículos citam, ainda, uma pesquisa do grupo Emarketer sobre a importância do Brasil para o X, que é acessado pelo menos uma vez ao mês por cerca de 40 milhões de brasileiros.

Já as agências de notícias RFI, da França, e Reuters, do Reino Unido, deram destaque especial ao pedido de aplausos a Elon Musk feito por Bolsonaro, publicando também um breve histórico das investigações que rondam tanto o ex-presidente quanto o magnata sul-africano por desinformação e ameaças à democracia. A rádio francesa veiculou, ainda, a foto de um eleitor bolsonarista que compareceu ao evento fantasiado do presidente argentino Javier Milei, líder de extrema direita próximo de Bolsonaro que se encontrou na última semana com Musk.