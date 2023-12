Loterias: cinco fake news tão comuns que obrigaram a Caixa a desmenti-las

A circulação de fake news sobre loterias não é algo exatamente novo, mas o volume com que elas têm circulado às vésperas do sorteio do maior prêmio da história do país fez com que a Caixa Econômica Federal, administradora dos sorteios, divulgasse um comunicado esclarecendo as principais mentiras contadas na internet e nos aplicativos de mensagens.

No próximo domingo, 31, último dia do ano, a Caixa vai sortear a Mega da Virada, que prevê uma bolada de 570 milhões de reais aos ganhadores, um recorde na história das loterias no Brasil. As apostas poderão ser feitas até as 17h do dia do sorteio.

Veja abaixo as cinco principais fake news sobre loterias, segundo a própria Caixa:

A lenda da bolinha mais leve

Uma das fake news mais populares é a alegação de que as bolas numeradas usadas nos sorteios possuem pesos diferentes, o que tornaria o sorteio previsível. Isso não é verdade, segundo a Caixa: todas as bolinhas utilizadas nos sorteios são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente.

“A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada”, explica a gerente executiva da Superintendência Nacional de Loterias da Caixa, Barbara Sakamoto.

Continua após a publicidade

Sorteios sem fiscalização

Outra notícia inverídica dissemina a ideia de que os sorteios não são fiscalizados, levantando questionamentos sobre a transparência dos resultados. Segundo o banco, todos os sorteios são acompanhados por auditores independentes e por representantes do público. “São pessoas selecionadas do público presente no local do sorteio, sem qualquer interferência ou indicação da Caixa. Esses representantes conferem e acompanham cada etapa do sorteio, incluindo a abertura das maletas, o carregamento dos globos, a confirmação dos números sorteados e o fechamento das maletas no final”, detalha Barbara Sakamoto.

Ganhadores são sempre dos mesmos locais

Há quem acredite que os ganhadores das loterias são sempre das mesmas regiões, gerando especulações sobre uma possível preferência geográfica. Porém, essa é apenas mais uma fake news, segundo a Caixa. Os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, independentemente de sua localização, pode ser premiada. Quanto mais apostas forem registradas em determinado lugar, mais chances de um prêmio sair naquele local, proporcionalmente.

Caixa sabe quem são os ganhadores

Também circula a informação de que a Caixa sabe quem são os ganhadores antes mesmo de eles se apresentarem publicamente. Segundo o banco, isso não é verdade, já que a identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo feita em ambiente eletrônico. Dessa forma, só é possível identificar o ganhador de um sorteio após sua apresentação para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta, em uma agência da Caixa. Além disso, a privacidade dos ganhadores é respeitada e sua identidade preservada.

Apostas feitas pela internet não são seguras

Outra fake news preocupante, de acordo com a Caixa, é de que as apostas feitas pela internet por meio dos canais oficiais do banco não são seguras. Segundo o banco, essas plataformas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações. “Ao fazer uma aposta pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, a transação é registrada em uma base central de apostas, que é o sistema de loterias, por meio de comunicação em tempo real. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data e hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a transação”, afirma Barbara Sakamoto.

Continua após a publicidade