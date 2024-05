Princípio de incêndio atinge o luxuoso Hotel Fasano, em São Paulo

O Hotel Fasano Jardins, luxuoso e tradicional estabelecimento situado nos Jardins, região nobre de São Paulo, teve um princípio de incêndio na noite da última terça-feira, 30. O incidente foi registrado por volta das 21h20, e o fogo já havia sido controlado cerca de uma hora depois, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, que mobilizou seis viaturas para atender à ocorrência.

Segundo a assessoria do Fasano, o fogo começou no SPA do hotel, localizado no 22º andar. As chamas não chegaram a se espalhar por todo o piso, mas o estabelecimento decidiu evacuar todas as pessoas no prédio por segurança e devido à fumaça que se espalhou pela tubulação. Não houve nenhum ferido durante o episódio.

Ainda de acordo com a equipe do Fasano, o prédio abrigava cerca de quarenta hóspedes no momento do incêndio, que foram evacuados e estão alojados em outros hotéis do mesmo grupo nos arredores. A vistoria dos bombeiros já foi concluída, mas as equipes do hotel ainda estão investigando as causas das chamas, realizando manutenções preventivas e tomando medidas para remover o cheiro de fumaça do prédio.

Até o momento, não há previsão para o retorno dos hóspedes ao Fasano Jardins, mas o estabelecimento informou que o edifício do hotel já se encontra fora de risco.

Tradicional restaurante na capital

A unidade do Hotel Fasano nos Jardins, região nobre de São Paulo, foi inaugurada em 2003. O grupo de tradição italiana que hoje representa uma das maiores grifes gastronômicas do Brasil já possui restaurantes na capital paulista há mais de um século, com a abertura da Brasserie Paulista no centro histórico da cidade.

Os diversos estabelecimentos do Grupo Fasano em São Paulo incluem confeitarias, restaurantes, hotéis e casas de espetáculos que já receberam atrações e famosos visitantes internacionais. Após estrear no Rio de Janeiro em 2007, o grupo de hotelaria se espalhou pelas cidades brasileiras e hoje mantem estabelecimentos em Minas Gerais e na Bahia, além do balneário Punta del Este, no Uruguai, e na Fifth Avenue, em Nova York.