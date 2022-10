Grupo pró-armas elege 23 parlamentares e forma ‘bancada dos CACs’

Atualizado em 3 out 2022, 16h31 - Publicado em 3 out 2022, 16h16

Por Victoria Bechara Atualizado em 3 out 2022, 16h31 - Publicado em 3 out 2022, 16h16

Pelo menos 23 candidatos apoiados pelo Proarmas, maior grupo armamentista do país, foram eleitos para o Congresso neste domingo, 2. A associação endossou a candidatura de postulantes comprometidos com a flexibilização da política de armas para o Senado e a Câmara dos Deputados.

A lista inclui profissionais de segurança pública, políticos de direita e ex-membros do governo Jair Bolsonaro (PL) — caso de Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e Mário Frias, da Secretaria de Cultura. A maioria dos eleitos é do PL. O objetivo do grupo é formar a “bancada dos CACs” no Congresso, em referência à sigla para caçadores, atiradores e colecionadores.

Fundador do movimento Proarmas, o advogado Marcos Pollon (PL), foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Outros 15 candidatos armamentistas de 15 estados estarão na Câmara no próximo ano. Já no Senado, serão sete parlamentares apoiados pelo grupo.

A relação do Proarmas com o bolsonarismo é clara. A maioria desses candidatos defende a reeleição de Bolsonaro, que poderia flexibilizar ainda mais a política de armas no Brasil. Na atual gestão, as mudanças nas regras possibilitaram a quem tem registro de atirador comprar até sessenta armas, sendo trinta de uso restrito, como fuzis (antes, os limites eram de dezesseis e oito, respectivamente). O aumento da quantidade de cidadãos desse tipo armados é assustador: foi de 117.000 em 2018 para 674.000 neste ano.

A bancada, no entanto, pode dificultar a volta do Estatuto do Desarmamento em um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — o petista tem dito que é contrário à política armamentista e promete revogar medidas tomadas por Bolsonaro.

Confira a lista dos parlamentares eleitos e apoiados pelo Proarmas abaixo.

Câmara dos Deputados

Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Julia Zanatta (PL-SC)

Pedro Lupion (PP-PR)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Mário Frias (PL-SP)

Mauricio Souza (PL-MG)

Capitão Alden (PL-BA)

Delegado André David (Republicanos-SE)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

André Fernandes (PL-CE)

Bia Kicis (PL-DF)

Marcos Pollon (PL-MS)

Amália Barros (PL-MT)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Coronel Ulysses (União Brasil-AC)

Senado

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Jorge Seif (PL-SC)

Marcos Pontes (PL-SP)

Magno Malta (PL-ES)

Rogério Marinho (PL-RN)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Alan Rick (União Brasil – AC)