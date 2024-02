Gleisi critica Milei por publicações sobre Lula: “molecagem”

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, faz “molecagem” ao compartilhar “mentiras” sobre Lula nas redes sociais.

Milei republicou imagens da manifestação bolsonarista realizada neste domingo, 25, na Avenida Paulista. As publicações exaltam o ato, classificam Lula como “autoritário”, afirmam que há perseguição à oposição e associam o presidente brasileiro ao grupo terrorista Hamas.

“Javier Milei fez molecagem nas redes sociais, divulgando mentiras de bolsonaristas sobre Lula. Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda se é reproduzida pelo presidente de país vizinho, amigo e parceiro comercial”, escreveu Gleisi em seu perfil no X. “Milei devia cuidar primeiro de resolver os graves problemas do povo da Argentina. Foi eleito para isso, mas prefere ofender Lula e perseguir estudantes brasileiros em seu país”, acrescentou.

Durante a campanha eleitoral, Milei chegou a dizer que, caso fosse eleito, não manteria relações com o Brasil e não se reuniria com Lula. Após o resultado da eleição, no entanto, o discurso mudou. O argentino convidou o petista para a posse e falou em construir laços com o país. Lula não foi à cerimônia, mas enviou o chanceler Mauro Vieira. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado por Milei por telefone e compareceu ao evento.