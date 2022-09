Garcia usa Alckmin e Márcio França para se defender e atacar Haddad

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) usou os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB), hoje aliados do PT, para se defender no debate VEJA, realizado neste sábado, 17, e para atacar o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), seu rival na disputa pelo governo do estado.

Ao ver Haddad insistindo na questão de que houve uma queda de investimentos públicos nos últimos anos no estado de São Paulo, Garcia rebateu. “Pergunta para o Alckmin e o França o que aconteceu. Nesses últimos quatro anos a gente aumentou (o investimento)”, disse, enfatizando que o estado era um “canteiro de obras”.

Alckmin foi governador por quatro mandatos. Nos dois últimos comandou o estado de 2011 a 2018, quando passou o bastão para seu vice, Márcio França. Depois, em 2019, veio João Doria (PSDB), que entregou o estado a Garcia apenas em abril deste ano.

Garcia acertou um ponto nevrálgico da estratégia petista. Um dos dilemas da campanha de Haddad é justamente criticar os governos tucanos tendo agora o Alckmin como aliado.